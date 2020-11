Komu umožnil Matovič presadiť sa v politike! Kto je nový prednosta Okr. úradu v Trebišove?

Ako sme si už zvykli, s Matovičom sa do politiky dostáva veľa zaujímavých a doteraz širokej verejnosti neznámych osôb! Vie pán premiér, koho má v strane? Sú to naozaj obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti?

K týmto zisteniam by som sa nedostal, ak by som sa neprihlásil do "transparentného" výberového konania na obsadenie pozície v štátnej správe, a to prednostu Okresného úradu v Trebišove, do ktorého sa podľa stránky Ministerstva vnútra SR mohli uchádzači prihlásiť do 30.08.2020, a ktorým malo byť oznámené do 13.09.2020, či postupujú do užšieho výberu, ktorý má byť postupovou priečkou pre výber prednostov ministrom vnútra na základe odporúčania nejakej výberovej komisie.

Vzhľadom na to, že nebol dodržaný termín 13.09.2020, kedy mi malo byť oznámené, či postupujem do užšieho výberu, alebo nie, tak som spozornel, ako bývalý príslušník zvláštnych ozbrojených zložiek, a začal som pátrať aj cez iných uchádzačov o pozíciu prednostu OÚ v Trebišove, či dostali nejaké vyrozumenie, no na moje počudovanie žiaden z nich nedostal, a mne ako jedinému uchádzačovi prišlo oznámenie na mailovu adresu 09.10.2020, že mi ďakujú za záujem, a že po preštudovaní môjho životopisu a motivačného listu ma s poľutovaním informujú, že prednosť pri osobných pohovoroch pre tento moment dostali uchádzači so zodpovedajúcim profilom, respektíve konkrétnejšou víziou rozvoja okresného úradu.

Vzhľadom na to, že rezort vnútra sa "odhodlal", citujem: "Pri výbere kladie rezort dôraz na maximálnu mieru profesionality a transparentnosti. Z toho dôvodu vznikla odborná komisia zložená z vedúcich pracovníkov ministerstva vnútra SR a Úradu vlády SR.", tak som sa rozhodol opísať môj dojem z transparentnosti novej vlády, ale aj ako si odborná komisia dála zaležať na preverení kandidátov!

Transparentnosť podľa hnutia OĽANO vyzerá takto:

Prihlásil som sa do výberového konania posledný deň 30.08.2020, ktorý bol posledným termínom na podanie prihlášky a odoslanie životopisu a motivačného listu! Hňeď na druhý deň 31.08.2020 mi volal v poobedňajších hodinách krajský riaditeľ Policajného zboru v Košiciach, ktorý je mojím spolužiakom z Akadémie PZ v Bratislave, či som sa prihlásil do výberového konania na prednostu OÚ v Trebišove (z okresu Trebišov obaja pochádzame), že boli dožiadaní o preverenie mojej osoby. Chápem, že kandidátov na každý post je potrebné preveriť, ale bolo mi divné, keď sa ma spýtal, že kto su ďalší kandidáti. A to som spozornel druhykrát, lebo z toho mi vychádzalo, že asi požiadavka na iných uchádzačov neprišla, ak sa ma pýta na ďalších uchádzačov. Veď ak by mu prišla požiadavka na preverenie aj ďalších uchádzačov, tak by sa ma asi na nich nepýtal! Na druhý deň, t. j. 01.09.2020 mi vola môj bývalý kolega, ktorý bol určitý čas konateľom v mojej firme, že boli za ním policajti z NAKA, ktorí sa pýtali na moje pozadie (nepýtali sa na mojú prípadnú kriminálnu minulosť, ktorú ak by bola, by si NAKA vedela pozrieť v policajných databázach), ale na POZADIE, čo mi vyzneje akokľvek sa na to pozerám, že išlo o to, kto má chce pretlačiť.

No a na základe uvedného sa dostávame k tomu, aby sme sa pozreli na to, ako polícia a jej špeciálna zložka NAKA preverovala uchádzača, ktorý sa stal prednostom Okresného úradu v Trebišove! Alebo žeby nepreverovala, keďže nebola politická objednávka?

Ministrom vnútra SR bol vymenovaný na prednostu OÚ v Trebišove Ing. Gejza GORE, a tak sa pozríme na to, kto je tento pán!

Už pri prvej snahe o vymenovanie prednostu OÚ v Trebišove bolo jasné, že kto dostal z poslancov OĽANO kompetenciu dosadiť svojho človeka, keď sa búrili rómovia proti vymenovaniu Júliusa Seleckého, ktorý pôsobil v minulosti ako prednosta Mestského úradu s dá sa povedať xenofóbnym prístupom k rómom, keď na mítingu kotlebovcov sa chválil fotografiou zaistených "tališiek" (tališky rómom slúžia na prepravu nákupov, dreva a železa) rómom! Ide o poslanca OĽANO Rastislava Jíleka, ktorého bratranec Radovan Jílek spolu s Júliusom Seleckým, ale aj Gejzom Gorem založili občianské združenie TREBIŚOV NAHLAS, a kde je Gejza Gore uvedený ako štatutárny orgán.

Bratranec poslanca OĽANO Rastislava Jíleka Radovan Jílek bol šéfom kancelárie primátora Mariána Kolesára (bývalý primátor Trebišova za tzv. Oranžových - OZ Trebišov nahlas), a prednostom mestského úradu bol už spomenutý Július Selecký. K nomináciám na mestskom úrade za primátora Mariána Kolesára bez výberových konaní Ivan RONČÁK z Transparency International Slovensko povedal, že ide o jasné porušenie zákona, na čo bývalý primátor Kolesár reagoval, že priznáva, že je to nezákonné a preberá za to zodpovednosť.

Pripomína Vám to výroky o plagiátoch naších politikov, že priznávajú síce, že okopírovali texty, a tak porušili autorské práva a zákon, ale "morálneho" práva vládnuť ďalej sa nevzdajú!

Bohužiaľ také typické Slovenské! Čo može okres Trebišov a zamestnanci OÚ v Trebišove očakávať od týchto ľudí?

A teraz poďme k vážnejším veciam, ktoré som zistil k novému pánovi prednostovi!

Čerpal som z dostupných zdrojov na internete, a to z FB profilu VášTrebišov, ktorý odkazuje na stránku www.poslednykriziak.sk/politicky-projekt-penty-katastrofa-penta-story-14/371/ a https://domov.sme.sk/c/20484780/drucker-chcel-zrusenim-zmluvy-na-ocenovanie-specializovanych-nemocnic-predist-pochybnostiam.html

Ide o takú malú trebišovskú Gorilu, ako ju nazval vyššie uvedený profil, v ktorej vystupuje v hlavnej úlohe nový prednosta Okresného úradu v Trebišove Gejza Gore, ktorý v čase vznikajúcich nahrávok na Vazovovej ulici v Bratislave známej pod názvom GORILA spolu s ďalšími osobami zakládali stranu NÁDEJ, ktorá mala slúžiť na presadenie sa finančnej skupiny v slovenskej politike!

V spise GORILA sa uvádza: "Haščák už má pripravených 6 ľudí, z ktorých vyberie ministra zdravotníctva, Haščák si myslí, že v novej vláde bude veľmi ťažké kúpiť si funkciu ministra zdravotníctva, a preto potrebuje vlastnú stranu:" a "Haščák hovorí, že za 10 miliónov SKK ponúkol funkciu v novej strane veľvyslancovi SR pri EÚ Marošovi Ševčovičovi, s ktorým sa dobre pozná. Ševčovič ponuku odmietol."

Zaujímvaé je financovanie strany NÁDEJ, ktorej oficiálne prišlo na účet v roku 2006 takmer 17 miliónov SKK.

Kto sa podieľal na financovaní strany NÁDEJ? Tak sa poďme pozrieť na naších Trebišovčanov!

300.000,- SKK dali ľudia, ako pani Iveta Beslerová (známa postavička z likvidácie Trebišovského cukrováru) - konateľka a spolumajiteľka firmy PENTA ACTIVE, neskôr SK ACTIVE.

250.000,- SKK dal strane ďalší spolumajiteľ PENTA ACTIVE - SK ACTIVE, náš terajší pán prednosta OÚ Trebišov Gejza GORE!

Kto si chce prečítať viac o chobotnici, ktorá už prerastá aj novú vládu Igora Matoviča, tak odporúčam navštíviť odkaz posledného križiaka, ktorý je mimochodom členom jeho vlády!

Záverom by som chcel vyzvať všetkých, čo by sa chceli prihlásiť do "transparentného" výberového konania organizovaného vládou Igora Matoviča (dúfam, že niekde bude aj výnimka), aby svojou účasťou nelegitimizovali vybraných uchádzačov, ktorí mali už vopred dohodnuté miesto!